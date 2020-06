Trouwbranche in zwaar weer door corona

nieuws

De trouwbranche heeft het zwaar door de gevolgen van de coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van het Algemeen Dagblad.

Door de pandemie besluiten veel stelletjes om hun huwelijk uit te stellen. Voornaamste reden is dat ze de verplichte anderhalve meter afstand op hun dag niet zien zitten. Het uitstellen is zuur voor de mensen die in het huwelijksbootje zouden stappen maar heeft ook grote gevolgen voor de sector die er achter zit: fotografen, trouwlocaties en weddingplanners. Uit het onderzoek blijkt dat twee op de drie ondernemers het einde van het jaar niet denkt te gaan halen.

In de krant komt een bruidsfotografe aan het woord die onlangs een nieuwe hypotheek heeft afgesloten op haar huis. Momenteel leeft ze van de overwaarde. “Ik ga mijn huis opeten. Van de dertig opdrachten die ik dit jaar had, heb ik er nu nog zes over”.