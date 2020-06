Treinmachinist maakt klein jongetje heel blij

nieuws

Foto: Frits Emmelkamp - twitter.com/femmelkamp

Een treinmachinist heeft woensdagmiddag bij het Herewegviaduct een klein jongetje heel blij gemaakt. Dat blijkt uit een filmpje dat sinds woensdag flink gedeeld wordt op social media.

Het jongetje stond samen met zijn vader op het viaduct om naar de treinen te kijken. “Hij vindt het prachtig om naar de treinen te kijken”, vertelt vader Frits Emmelkamp. “We zijn regelmatig op het viaduct maar ook op het perron te vinden. Deze keer stonden we op het viaduct te kijken toen net op dat moment de intercity richting Rotterdam vertrok. Mijn zoontje besloot om te gaan zwaaien en dat werd door de machinist gezien die daarop vrolijk terug zwaaide. Ik kan je verzekeren dat mijn zoontje de dag van zijn leven had.”

Op Twitter wordt het filmpje behoorlijk gedeeld. “Wat super lief”, schrijft Heidi. “Indertijd ook uren op het bruggetje bij station Baarn gestaan met zoonlief: ‘Als de trein naar je toetert dan krijg je een ijsje’, dubbel feest als dat dan lukte!” Machinist Edwin reageert: “Als ik zoiets zie dan zwaai ik altijd terug, of ik knipper even met de frontseinen. Overigens was ik dit keer de machinist niet.” Jeroen meldt: “Respect voor de machinist door juist nu niet te toeteren, want dan schrikt hij wellicht.”

@NS_online jullie machinist van IC 548 Gn – Rtd heeft een klein jongetje heel blij gemaakt! #compliment pic.twitter.com/Y2KFTyqJxp — Frits Emmelkamp (@femmelkamp) June 17, 2020