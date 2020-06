Traumahelikopter vliegt 5000 keer uit in bijna vier jaar

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De traumahelikopter is sinds oktober 2016 vijfduizend keer uitgevlogen vanaf haar thuisbasis Groningen Airport Eelde. Dat meldt RTV Drenthe dit weekend.

Gemiddeld betekent dit dat het MMT, het Mobiel Medisch Team dat de helikopter bemand, vijf oproepen per dag krijgt. In oktober 2016 verhuisde de helikopter van de stad Groningen naar Eelde. Daarvoor stond de gele traumaheli stand-by op het vliegdek van het UMCG. Na klachten van omwonenden over lawaaioverlast werd besloten dat de helikopter moest verhuizen en wel naar Eelde. Vanaf het vliegveld wordt de helikopter ingezet voor ernstige medische meldingen in de noordelijke provincies.

De meldingen kunnen heel gevarieerd zijn. Van een ernstig auto-ongeluk tot een medisch noodgeval in een woning. De traumahelikopter op Eelde is één van de vier Lifeliners die in Nederland operationeel is. De andere drie staan op Volkel, Rotterdam en op het dak van het VUmc in Amsterdam. Daarnaast zijn er nog twee Waddenhelikopters die het vervoer van patiënten van de Waddeneilanden naar noordelijke ziekenhuizen verzorgen.