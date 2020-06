Touringcarbedrijven gaan corona-richtlijnen bewust overtreden

nieuws

Foto: Henrik Sendelbach, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=252317

Negen op de tien touringcarbedrijven in Nederland gaan bewust de corona-richtlijnen overtreden. Dat meldt Hart van Nederland.

Door de coronamaatregelen mogen touringcars nu afhankelijk van het type bus twaalf tot 25 passagiers vervoeren. De bedrijven gaan echter dertig mensen per bus vervoeren. De actie is een initiatief van Pouw Vervoer uit Vianen en wordt ondersteund door negentig procent van de touringcarbedrijven in Nederland. “Het gaat om zo’n tweehonderd familiebedrijven die er allemaal min of meer hetzelfde in staan”, zegt Johan Pouw tegen Hart van Nederland.

Men wijst naar elkaar

De brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer, de KNV, staat achter de actie. Zij laten weten dat er aan de hand van de corona-richtlijnen een protocol is opgesteld dat voorgelegd is aan de Veiligheidsregio’s en het Ministerie van Verkeer. Goedkeuring komt er echter niet waarbij de instanties naar elkaar wijzen.

Boetes worden voor lief genomen

De bedrijven proberen om reizigers zoveel mogelijk anderhalve meter afstand van elkaar te laten bewaren. Toch zullen er situaties ontstaan dat passagiers soms toch dichter bij elkaar komen. Eventuele boetes nemen de bedrijven voor lief. “Het is toch raar dat iedereen zomaar in een trein of streekbus kan stappen, maar bij ons niet.” De actie wordt juist nu opgestart omdat veel ondernemers in de problemen dreigen te raken.