Topsportverlichting MartiniPlaza voldoet binnenkort aan de hoogste eisen

nieuws

MartiniPlaza voldoet binnenkort aan het hoogste niveau verlichting voor topsport. Dat is goed nieuws voor de spelers, het publiek en de tv-kijker thuis.

In samenwerking met de Technische Unie en SITECO wordt aan het einde van de zomer een compleet nieuwe topsportverlichting opgeleverd in de middenhal van MartiniPlaza. Daarmee kan het complex zich meten met internationale topsportarena’s.

Met de nieuwe verlichting is MartiniPlaza de eerste topsportlocatie in Nederland die gebruik maakt van dit type armaturen. Het lichtplan is zo opgesteld dat er altijd vanuit de juiste hoek verlicht wordt. Daarnaast zorgt de juiste gradenbundel voor een goede verhouding in de ruimte tussen horizontale en verticale verlichting. MartiniPlaza heeft nu alle tijd om het pand te optimaliseren, omdat er momenteel vanwege de coronacrisis geen evenementen plaatsvinden.

MartiniPlaza voldoet straks aan alle eisen op het gebied van verlichting voor topsportlocaties én alle eisen van TV stations en internationale sportbonden. Andere topsportarena’s die gebruik maken van deze verlichting zijn onder meer de Olympische Stadions in München en Helsinki.