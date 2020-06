Toiletten en douches op campings mogen eerder open: “Dit is geweldig nieuws”

nieuws

Camping Stadspark

Toiletten en douchegelegenheden op campings gaan op 15 juni weer open. Dat laten bronnen in Den Haag dinsdagmiddag weten.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat deze voorzieningen op 1 juli weer open zouden gaan maar dat is nu naar voren gehaald. Het idee daarachter is dat vanaf 15 juni buitenlandse toeristen weer welkom zijn in ons land en dat dit dan een logisch moment is om deze sanitaire voorzieningen weer te openen. “Ik had het nog niet gehoord”, vertelt Jan-Willem Swieter van camping Stadspark in de stad Groningen. “Maar dit is wel geweldig nieuws! Nu kunnen we ook weer mensen in een tentje en een caravan zonder toilet aan boord ontvangen.”

Swieter laat weten dat de afgelopen maanden niet makkelijk zijn geweest. “De eerste zes, zeven weken waren waardeloos. Met Hemelvaart en Pinksteren hadden we wel wat klanten maar het was niet zoals vorig jaar.” Swieter baalt ook omdat juist het voorjaar prachtig weer bood. “Ja, natuurlijk. Als de zon schijnt en de temperatuur is aangenaam dan zijn dat de dagen waar wij het van moeten hebben.”

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan werd halverwege maart besloten om de sanitaire voorzieningen op campings te sluiten. De reisbranche liet vorige week weten dat een vervroegde heropening noodzakelijk is. Het kabinet gaat daar nu in mee. Het OMT, het Outbreak Management Team, moet nog wel haar goedkeuring geven.