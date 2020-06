Toeristenbelasting in Groningen hoger dan in Londen, Parijs en Barcelona

nieuws

Het Martini-hotel

De gemeente Groningen zit met 3,70 euro per nacht aan toeristenbelasting flink boven het landelijk gemiddelde van 1,82 euro per nacht. Dat blijkt uit onderzoek van bungalowparkoverzicht.nl.

Toeristen betalen in Groningen per nacht meer toeristenbelasting dan in steden als Londen, Parijs en Barcelona. In heel Nederland stegen de tarieven voor toeristenbelasting gemiddeld met zo’n 7,7 procent. In de provincie Groningen als geheel was de toename wel lager dan het landelijke gemiddelde, hier steeg de belasting met 3,48 procent. In omliggende provinciehoofdsteden als Assen en Leeuwarden liggen de tarieven meer dan de helft lager. Alleen de gemeente Weststellingwerf in Friesland heft meer, met 4,46 euro per nacht.

Nederland staat volgens de onderzoekers op eenzame hoogte in Europa als het gaat om de heffing van toeristenbelasting. In Europa heeft Amsterdam met €10,80 het hoogste tarief per persoon, per nacht. Maar ook een stad als Groningen is duurder dan grote Europese hoofdsteden. Zo betaalt een toerist per nacht slechts 2,50 euro in Barcelona, in Parijs 1,80 euro en Londen heft helemaal geen toeristenbelasting.

Bekijk hieronder ook de interactieve kaart, waarop de geheven toeristenbelasting in alle Nederlandse gemeenten terug te vinden is.