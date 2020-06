Toentje na nieuwe vernielingen: ‘hoog tijd voor beter natuuronderwijs’

nieuws

Toentje wil geen hoog hek en camerabewaking. Maar momenteel worden wekelijks planten vernield of simpelweg meegenomen. Toentje doet een beroep op kinderen, hun ouders en de gemeente.



‘Hoi kinderen of beter nog hoi ouders! Tuinieren juichen we natuurlijk toe en je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen, maar dit is niet de manier en het kost op deze manier een deel van onze oogst, die met veel moeite en liefde door onze medewerkers is geplant voor de De Voedselbank Stad Groningen’.

‘We doen nog een keer beroep op jullie om te benadrukken, hoeveel energie erin zit om dit eten uiteindelijk op je bord te krijgen en in dit geval het bord van iemand die het hard nodig heeft’.

‘Wij zeggen tegen de gemeente: hoog tijd voor meer en beter natuuronderwijs en een doorlopende voedingsleerlijn van basis tot voortgezet onderwijs’.