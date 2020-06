Tocht om de Noord gaat niet door, marathon met toplopers als alternatief

nieuws

Vanwege het coronavirus gaat het wandelevenement Tocht om de Noord dit jaar niet door. De organisatie heeft besloten het evenement een jaar op te schuiven.

Het is de bedoeling dat er nu op 17, 18 en 19 september 2021 gewandeld gaat worden. De inschrijfbewijzen van mensen die zich voor dit jaar hadden ingeschreven zijn automatisch omgezet naar de volgende editie. Ook blijven dezelfde voorwaarden en activiteiten gelden. Toch heeft de organisatie niet alleen slecht nieuws. Als alternatief gaat er namelijk een marathon gehouden worden en wel op zondag 28 juni aanstaande.

Vijf top-lopers

“Het gaat een heel bijzonder evenement worden”, vertelt organisator Peter Velthuis. “Er wordt namelijk zowel virtueel als in het echt gelopen. We hebben een aantal toplopers weten te strikken die zondagochtend 28 juni bij de Der Aa-kerk in Stad gaan starten. Vervolgens loopt men via Bedum, Winsum en Uithuizen naar de Mariakerk in Uithuizermeeden waar de finish is. Vanwege de coronamaatregelen zal het maar een heel klein groepje van vijf man zijn.” Toch kunnen er veel meer mensen meelopen. “Ja, dat gaan we digitaal doen. Stel je voor dat jij op de locatie waar je bent gaat lopen dan gaan we door middel van software en een app op de kaart aangeven waar je zou zijn. Ondertussen krijg je allemaal informatie over het gebied en de dorpjes waar je je dan virtueel bevindt zodat het lijkt alsof je daar echt bent.”

Aanmelden

Wat Velthuis betreft blijft het niet bij deze ene editie. “Er is vanuit verschillende Groningse verenigingen een grote wens om een jaarlijkse marathon te organiseren. Zoiets bestaat er namelijk nog niet.” Mensen die komende zondag 28 juni mee willen doen die kunnen zich vanaf woensdag aanmelden. Dit kan op deze website. Mensen die het niet zien zitten om de volledige marathon te lopen kunnen ook kiezen voor kleinere afstanden waarbij er zelf gekozen kan worden waar je virtueel wilt lopen.”