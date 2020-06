Timmerdorp Groningen gaat dit jaar niet door

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Er worden komende zomervakantie geen hutten gebouwd op het Suikerunieterrein. De organisatie van Timmerdorp Groningen heeft besloten de editie van dit jaar af te gelasten.

Oorzaak is het coronavirus. Door de regelgevingen van het kabinet mogen er tot 1 september geen grote evenementen worden gehouden. Timmerdorp Groningen is zo’n groot evenement. “We hopen dat we volgend jaar wel weer een mooi Timmerdorp kunnen organiseren”, laat een woordvoerder weten. “Voor wie mee wil helpen, nadenken hierover, of op een andere manier een bijdrage wil leveren die verzoeken wij contact met ons op te nemen.” Meer informatie is te vinden op de website van het Timmerdorp.

Timmerdorp Groningen wordt in de laatste week van de zomervakantie gehouden. Het evenement trekt ieder jaar honderden kinderen. In vier dagen bouwt men onder professionele begeleiding de mooiste hutten. Op de laatste dag wordt het huttendorp officieel geopend waarna ouders en broertjes en zusjes een kijkje kunnen komen nemen naar het eindresultaat.

OOG Tv maakte vorig jaar een reportage over het Timmerdorp