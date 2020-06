Tientallen huurders online in actie tegen huurverhoging

nieuws

Bijna honderd huurders deden dinsdagavond mee aan een online protest van de gemeenteraadsfractie van de SP tegen de huurverhoging.

Veel mensen hebben moeite met het betalen van de huur, zeker nu tijdens de coronacrisis. “Volgens een onderzoek van het NIBUD gaat dat om 50% van de mensen,” zegt fractievoorzitter Jimmy Dijk. Hij vindt dat woningcorporaties nu hun reserves moeten inzetten. “Waarom zouden huurders moeten opdraaien als woningbouwcorporaties zeggen dat ze het geld nodig hebben voor onderhoud?”

Wethouder Roeland van der Schaaf was ook aanwezig om vragen van enkele huurders te beantwoorden. “Ik ben het er mee eens dat in Nederland de positie van verhuurders veel te slecht georganiseerd is. De verhuurdersheffing is te hoog, waardoor verhuurders veel te veel geld moeten vragen. Daar moeten we vanaf.”

Huurder Nicolette uit Beijum heeft drie banen om rond te kunnen komen. Ze huurt bij De Huismeesters en krijgt een huurverhoging van 5,1%. Aan Van der Schaaf vraagt ze of ze er nog een baan bij moet nemen om haar huur nog te kunnen betalen na de huurverhoging. Hij belooft in gesprek te gaan met woningcorporaties. “Heel technisch kan ik niet zo veel doen. In mijn eentje kan ik de huurverhoging niet tegengaan. Heel eerlijk vind ik ook niet dat huren allemaal bevroren moeten worden. Mensen die in de problemen zitten moeten wel geholpen worden en exorbitante huurverhogingen moeten worden tegengegaan. Vijf procent is belachelijk veel. Verhuurders moeten huren bescheiden verhogen, geen bedragen die niet zijn uit te leggen.”

Van der Schaaf denkt dat dit een goed moment is om de verhuurdersheffing af te schaffen. “Misschien lukt dat niet dit jaar, maar misschien wel na de volgende verkiezingen. Corporaties hebben we de komende tijd keihard nodig. In de huidige tijd moeten zij heel veel doen en die rekening leggen ze bij huurders neer.”

De wethouder geeft ook aan een bondgenoot te zijn van de huurders. “Huurbevriezing afdwingen kan ik niet. Ik vind dat het best uit te leggen is dat huren stijgen. Wat ik wel vind is dat mensen die last hebben van de coronacrisis geholpen moeten worden door de woningcorporaties.”

Huurders reageren gematigd positief over het optreden van Van der Schaaf. “Het valt niet mee, een actie zorgt er niet gelijk voor dat iemand om is. Maar er komt nog veel meer aan,” reageert Dijk. “Ik denk dat hij meer kan doen. De woningbouwcorporaties moeten meer onder druk gezet worden om de hoge huurverhoging in te perken.” Van der Schaaf geeft aan de partij eventueel bij verdere acties te willen steunen.

Woensdag wordt het initiatief ‘Nul is genoeg!’ van de SP en de Partij voor de Dieren besproken in de gemeenteraad. Dat initiatief bestaat uit drie eisen: de huurverhoging moet worden tegengegaan, de gemeente moet zich uitspreken tegen verhuurdersheffing door middel van een protest en commerciële verhuurders moeten beperkt worden in hun vrijheid om de huren te verhogen.