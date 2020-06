Tieners hebben meer stress door school dan van sociale media

nieuws

Foto: Wouter Hooijer

Nederlandse tieners ervaren vooral stress door school en raken veel minder gestrest door sociale media. Dat blijkt uit een rapport dat dinsdag gepubliceerd is door UNICEF.

De resultaten zijn gepubliceerd in het rapport ‘Geluk onder Druk’. Het betreffen de eerste resultaten van een landelijk onderzoek naar stressfactoren onder jongeren en is uitgevoerd door het Trimbos-instituut dat samenwerkte met de Universiteit Utrecht en de Stichting Alexander. De afgelopen twee jaar werden honderden jongeren in de leeftijd van tien tot en met achttien jaar geënquêteerd en ondervraagt. Daaruit blijkt dat de tieners vooral gestrest raken door school en niet door sociale media, terwijl dat wel gedacht werd.

Een kwart van de jongeren geeft aan het vaakst stress te ervaren door school. Een derde voelt druk om aan de verwachtingen van zichzelf of van anderen te voldoen. Tien procent zegt door de druk rond school te weinig vrije tijd te hebben. Slechts twee procent van de jongeren ervaart stress door sociale media. Als de resultaten uitgesplitst worden valt op dat meisjes meer stress ervaren door schoolwerk dan jongens. Dat is ook terug te zien bij jongeren met een hoger opleidingsniveau: zij hebben meer last van stress door school en het willen voldoen aan andermans verwachtingen.