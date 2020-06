Thierry Baudet bezoekt onverwachts Groningen

nieuws

Foto: ingezonden / OOG Tv

Fractievoorzitter Thierry Baudet van Forum voor Democratie, FvD, heeft zaterdagmiddag onverwachts Groningen bezocht. Even na 16.00 uur kwam er een touringcar van de politieke partij de Grote Markt opgereden.

Het bezoek maakt onderdeel uit van een politieke ronde. Eerder in de middag was Baudet al in Klazienaveen in Drenthe. “Op de Grote Markt hebben zich zo’n honderd mensen verzameld”, vertelt een ooggetuige. “Rond 16.10 uur kwam hij uit de bus, maakte een wandeling over de Markt, langs de terrassen, en deelde folders uit.”

“Het is echt een flitsbezoek”, vertelt fractievoorzitter Bart van der Werf van FVD in de provinciale staten. “Het gaat allemaal heel snel, even de bus uit en snel weer de bus in.” Het bezoek mag gezien worden als de aftrap van de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamer-verkiezingen volgend jaar. “Mensen wisten niet dat Baudet vandaag zou komen dus je ziet heel veel verbaasde reacties. Ondertussen is het heel gezellig.” Behalve het ontmoeten van mensen laat Baudet zich ook bijpraten over de stand van zaken in de regio die hij bezoekt.”