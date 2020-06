Terrassen opgebouwd op Grote Markt: “Ziet er gezellig uit”

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Op de Grote Markt zijn vrijdagavond diverse terrassen opgebouwd. De gemeente Groningen heeft daar vrijdag groen licht voor gegeven.

“Het ziet er heel gezellig uit”, ziet fotograaf Patrick Wind vrijdagavond rond 19.45 uur. “De menukaarten zijn zojuist op de tafeltjes geplaatst en nu worden de laatste stoelen neergezet.” Het besluit om terrassen op de Grote Markt op te bouwen kwam vrijdagmiddag. Met de extra ruimte komt de gemeente horecaondernemers tegemoet die vanwege de coronamaatregelen niet hun volledige terras kunnen benutten. Door de maatregelen kan men minder tafeltjes kwijt op de eigen terrassen. De tafels die men niet kwijt kan mag men op de Grote Markt plaatsen.

Het initiatief voor de uitbreiding komt van de ondernemers zelf. Volgens de gemeente hebben de uitbaters een plan gemaakt dat vervolgens door de gemeente is goedgekeurd. De horeca-ondernemers mogen een deel van de Grote Markt gebruiken. De terrassen mogen ook alleen geplaatst worden als er geen warenmarkt of andere activiteiten op het plein gepland staan. De uitbreiding op de Grote Markt is een proef. Als het goed bevalt dan kunnen er ook in de resterende zomermaanden terrassen op de Markt opgebouwd worden.