‘Te vroeg om anderhalvemetermaatregel te versoepelen’

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

Het is nog te vroeg om de anderhalvemetermaatregel te versoepelen. Dat zegt Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, LNAZ, maandagmiddag op een persconferentie.

Aanleiding voor de uitspraak zijn de nieuwste cijfers van het RIVM. Uit die cijfers blijkt dat er voor het eerst sinds maart geen mensen overleden zijn over het afgelopen etmaal. Toch betekent het volgens Kuipers niet dat de coronamaatregelen die we in Nederland genomen hebben, zoals het houden van anderhalve meter afstand, afgeschaft kunnen worden. “Je ziet nog steeds uitbraken maar wel in kleiner verband”, vertelt Kuipers op een persconferentie. “Bijvoorbeeld in een werkomgeving, in een verpleeghuis of na een bijeenkomst. Plekken waar mensen soms te dicht op elkaar zitten. Op dit soort uitbraken moet je snel handelen anders kan het aantal besmettingen snel toenemen.”

Volgens Kuipers blijft het belangrijk om de maatregelen in acht te nemen. Mensen die lichte klachten hebben worden opgeroepen zichzelf te isoleren en te laten testen. Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care vindt ook dat het in acht nemen van de maatregelen erg belangrijk is. Volgens hem ligt het reproductiegetal op dit moment rond de R 1,0 . Dit betekent dat een besmet persoon gemiddeld één andere persoon besmet. Volgens Gommers is het belangrijk dat het getal terug wordt gebracht naar R 0,5 of R 0,3 . Dit zou betekenen dat het virus uitdooft, maar daar is nu nog geen sprake van.