Tachtig nestkasten moeten Groningse ransuilen steuntje in de rug bieden

nieuws

Ransuil - Foto: Landschapsbeheer Groningen

Landschapsbeheer Groningen en de werkgroep Ransuilen in Groningen zijn op zoek naar vrijwilligers om de ransuilen in Groningen de komende winters aan een geschikt nest te helpen.

Het gaat niet goed met de ransuil. Sinds 1990 is de populatie gehalveerd in Nederland. Binnen het project ‘Een nest voor de ransuil’ worden daarom 80 kunstnesten opgehangen en gemonitord. De eerste 40 nesten worden aankomende winter geplaatst. De andere 40 nesten worden in de twee winters daaropvolgend later geplaatst. Aan de hand van de nestbezetting wordt onderzocht welk type kunstnest het meest aantrekkelijk is voor de ransuil.

Landschapsbeheer Groningen zoekt vrijwilligers die mee willen helpen bij het ophangen en monitoren van de nestkasten. Aanmelden kan door te bellen met met Landschapsbeheer Groningen via 050 – 534 51 99 of te kijken op de website landschapsbeheergroningen.nl.