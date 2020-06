Synagoge Groningen opent weer de deuren

nieuws

Foto: Synagoge Groningen

De Synagoge Groningen aan de Folkingestraat heeft dinsdagmiddag om 13.00 uur na twee en een halve maand de deuren weer geopend. Bezoekers moeten zich wel houden aan strenge maatregelen.

Door de coronacrisis moest de synagoge half maart de deuren sluiten. Vanaf 2 juni mogen er maximaal dertig bezoekers tegelijkertijd naar binnen, moet er anderhalve meter afstand van elkaar bewaard worden en moeten mensen van tevoren reserveren. Eenmaal binnen kunnen bezoekers de expositie Componisten in Oorlogstijd zien. Deze expositie zou aanvankelijk tot 10 mei te zien zijn maar vanwege de coronamaatregelen is deze verlengt tot 5 juli. De tentoonstelling laat de bezoeker aan de hand van getuigenissen, brieven, foto’s, manuscripten en muziek kennismaken met de Joodse componisten die in de jaren twintig en dertig vanuit Duitsland naar Nederland gevlucht waren. Bezoekers kunnen met hun smartphone luisteren naar muziek van de componisten.

Naast deze expositie is vanaf dinsdag ook een tijdelijke expositie over de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in de stad Groningen te zien. Deze expositie bestaat uit een groot aantal historische foto’s van het Joodse leven van voor de Tweede Wereldoorlog.

Meer informatie over een bezoek brengen aan de Synagoge Groningen is te vinden op de website.