Supportersvereniging verzorgt FC Groningen-camping

Foto: mrg.bz/RKmgcW

De Supportersvereniging FC Groningen en camping De Maarsdijk verzorgen in augustus een bijzondere FC Groningen-camping, vol activiteiten waarin de club centraal staat.

Als onderdeel van de actie ‘Laat ons weer eens juichen’ bieden zij een verblijf aan op Camping & Boertel De Maarsdijk in Niekerk, als alternatief voor een vakantiereis naar het buitenland. Dat laatste is nog altijd niet ideaal, omdat veel landen vanwege de coronacrisis nog op code geel of oranje staan.

Naast de alledaagse activiteiten op de camping zijn er allerlei extra’s, voor zowel kinderen als volwassenen. Zo komt een aantal spelers van FC Groningen op bezoek en zijn er allerlei activiteiten rondom het thema FC Groningen, zoals een bingo, pubquiz en een voetbalclinic.

Er zijn zowel kamers als kampeerplaatsen te huur. De opbrengst gaat naar de actie ‘Laat ons weer eens juichen’. Met het geld worden onder andere seizoenkaarten gekocht voor gezinnen die in armoede leven. Meer informatie over de camping is te vinden op de website van de Supportersvereniging.