Superlange inleiding van paaltjes op Piccardtlaan

nieuws

Foto: Denise Humalda

Paaltjes op het fietspad veroorzaken jaarlijks ongelukken. In Groningen worden de paaltjes in heel uiteenlopende maten ingeleid met een wit vlak.



Gemeenten kunnen lastig zonder paaltjes. Sinds enkele jaren is Groningen bezig de paaltjes te voorzien van een wit vlak. Soms kort, soms extreem lang: bijvoorbeeld de onlangs aangebrachte meterslange vlakken op de Piccardtlaan (foto boven). De aanbevolen markeringen met reliëf zijn zeldzaam in de stad.

CROW-Fietsberaad, kenniscentrum voor fietsbeleid van de Nederlandse overheden, zegt:

‘Paaltjes moeten goed zichtbaar zijn. Paaltjes moeten worden ingeleid door markering met reliëf op het wegdek. Dat laatste zie je nog betrekkelijk weinig. Ook op de zichtbaarheid van paaltjes is veel aan te merken. Bekend is dat paaltjes relatief veel ongelukken veroorzaken, en dan zijn de kleine ongelukken nog niet eens meegerekend’.