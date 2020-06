Suiker Unie krijgt volgende week nieuwe naam

nieuws

Foto Andor Heij. Suiker Unie in Hoogkerk

De Suiker Unie in Hoogkerk gaat de naam veranderen. Wat de nieuwe naam is, wordt volgende week donderdag onthuld.

Ook wordt er dan een nieuwe strategie bekend gemaakt. Dit omdat de Suiker Unie al lang veel meer doet dan alleen suiker produceren.

“Kijkend naar de groeiende wereldbevolking en de afnemende resources, zijn nieuwe circulaire en innovatieve oplossingen nodig. Wij kennen geen afvalstromen en daarmee is de suikerbiet volledig circulair”, zegt directeur Paul Mesters. “Zo zijn we al jaren de grootste groen gas producent van Nederland en winnen we plantaardige eiwitten uit bietenblad.” Deze lijn trekken we door naar de toekomst.