Stuurhut van schip weggeslagen bij botsing tegen brug

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Bij een botsing tegen een brug is zaterdagochtend de stuurhut van het binnenvaartschip Nassaukade verwoest. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde in de ochtend. “Het schip ligt nu aangemeerd aan de Florakade”, vertelt Lameris. “Hij ligt met de neus richting de Oostersluis. Dus ik vermoed dat hij de busbrug over het Van Starkenborghkanaal geramd heeft, of een brug die eerder op de route wordt aangedaan.” Bij de botsing is de stuurhut van het motorschip volledig verwoest. Niemand raakte gewond.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Ook is onduidelijk of de brug schade heeft opgelopen. Het schip gaat versleept worden naar een werf waar het gerepareerd gaat worden. Er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht.