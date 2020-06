Student&Stad en 100% Groningen willen alsnog spoeddebat over Noorderplantsoen

nieuws

Foto: Andor Heij

De gemeenteraadsfracties van Student&Stad en 100% Groningen willen toch een spoeddebat over de handhaving van het verbod op het gebruik van alcohol in de openbare ruimte in het Noorderplantsoen. Dat meldt RTV Noord dinsdagmiddag.

Ook nadat burgemeester Koen Schuiling zijn handhavingsplannen maandagavond aanpaste, blijft het plan om onder andere bij de speelwijde en bij de vijver te handhaven op het alcoholverbod een doorn in het oog van de fracties.

“Dit lost het probleem niet op“, aldus Student en Stad-raadslid Marten Duit. De fractie van Student en Stad denkt dat het probleem zich zal verplaatsen. Dit geeft de gemeente vervolgens de mogelijkheid om op meer plekken strenger te gaan handhaven, zo vreest de fractie.

In de nieuwe plannen van burgemeester Schuiling staat dat het om 23.00 uur rustig moet zijn in het Noorderplantsoen en dat er wordt opgetreden bij geluidsoverlast. Ook wordt er de hele dag gehandhaafd op het alcoholverbod bij de vijver en bij de speelweide. Mensen die overlast veroorzaken kunnen een gebiedsverbod krijgen.