Studentenverenigingen pakken de draad weer op en kijken vooruit

Ook studentenverenigingen openen langzaam aan de deuren weer voor hun leden, na een stille periode, door het coronavirus.



Bij Albertus kunnen ongeveer 80 mensen buiten op het dakterras zitten en hebben ze binnen plek gemaakt voor 30 personen, op reservering aan tafeltjes. Het was wel anders, vooral voor eerstejaars, die zijn net een half jaar lid, en dan gaat alles dicht. Maar ook voor ons was het anders, die verwacht je niet aan het begin van het jaar,” vertelt vice-praeses Emma Visser.

Ook blij kleinere verenigingen zoals de GSV aan de Hereweg moest het verenigingsleven op een andere manier worden opgepakt. “Er stonden natuurlijk veel evenement gepland, en die konden allemaal niet meer doorgaan, maar we hebben geprobeerd zo veel mogelijk online te doen,”aldus praeses van de GSV David Oosterhuis.

Voor de studentenverenigingen staat de zomer weer voor de deur. Normaal gesproken zijn de verenigingen dan druk bezig met het werven van leden, de KEI-week en daarna de introductieperiode. Dat gaat nu even iets anders. Beide verenigingen zijn nog druk aan het kijken hoe ze deze periode gaan aanpakken, maar positiviteit overheerst: “Wij hebben een hele trouwe achterban, dus ik denk dat de mensen ons wel blijven vinden,” vertelt David. “Ik heb er eigenlijk vooral heel veel zin in . Natuurlijk heb ik ook wel spanning hoe het gaat lopen, maar we hebben er vooral zin in met elkaar,” besluit Emma.