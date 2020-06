Studenten Tjas gaan 500 kilometer fietsen voor coronapatiënten

nieuws

Studenten van schaatsvereniging Tjas uit de stad gaan in september vijfhonderd kilometer fietsen. Met de fietstocht willen ze geld ophalen voor het Longfonds.

“Het idee is enige tijd geleden ontstaan”, vertelt Rianne Hazelhoff van Tjas. “Een zustervereniging van ons uit Amsterdam organiseert ieder jaar de AmPa van Amsterdam naar Parijs waarbij er vijfhonderd kilometer gefietst wordtl. Vanwege de coronamaatregelen kan die dit jaar niet doorgaan. Bij de tocht wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een volgauto waar verschillende mensen inzitten. Dat is vanwege de maatregelen niet toegestaan. Een aantal studenten van onze vereniging zijn toen bij elkaar gekomen en hebben de koppen bij elkaar gestoken. Ze vonden het jammer dat het niet door kon gaan en hebben toen een plan bedacht hoe we eventueel toch iets kunnen doen waarbij we daar een goed doel aan gekoppeld hebben.”

Veertig deelnemers

Dat idee is uitgemond in een sponsorfietstocht van vijfhonderd kilometer die op 5 september start in Groningen en waarbij deelnemers 48 uur de tijd krijgen om te finishen in Amsterdam. “We verwachten dat er zo’n veertig fietsers deel gaan nemen verdeeld over twintig koppels. Deze koppels starten niet tegelijkertijd zodat we volledig coronaproof kunnen fietsen.” Volgens Hazelhoff fietst iedereen dezelfde afstand maar zal er geen gebruik worden gemaakt van een volgauto. “Vijfhonderd kilometer is een heel stuk. Daarom hebben we bedacht dat we op verschillende locaties een verzorgingspost op gaan zetten, het ravitailleren. Daar kan men eten, drinken krijgen of kunnen er kleine werkzaamheden uit worden gevoerd aan een fiets. Daarnaast zijn deze posten ook een ideaal controlemiddel om te checken of iedereen zich houdt aan de route.”

“Ook niet-studenten kunnen mee doen”

Met de sponsorfietstocht gaat er geld opgehaald worden voor het Longfonds ten behoeve voor coronapatiënten. “Het coronavirus maakt in één klap duidelijk hoe belangrijk je longen voor je leven zijn. Het Longfonds strijdt voor 1,2 miljoen mensen met een longziekte, én voor iedereen die blijvende longschade overhoudt aan het coronavirus. Mensen die ons willen sponsoren kunnen terecht op de website voorlongfonds.nl. Daarnaast zoeken we ook nog mensen die mee willen fietsen. Het leuke is dat je daarvoor niet beslist student hoeft te zijn.” Informatie over deelname vind je op deze website.