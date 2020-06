Studenten stellen plannen buitenland uit

nieuws

Een derde van de Nederlandse studenten en scholieren stelt de plannen om naar het buitenland te gaan uit. De oorzaak is de coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van Nuffic.

Nuffic, een organisatie voor internationalisering in het onderwijs, ondervroeg 654 studenten en scholieren over hun plannen om tijdelijk in het kader van hun studie naar het buitenland te gaan. Daaruit blijkt dat één op de drie hun reis naar het buitenland uitstelt, en een deel zelfs de plannen helemaal annuleert omdat uitstel studievertraging oplevert. Normaal gesproken gaan ieder schooljaar tienduizenden Nederlandse studenten uit het mbo, hbo en universitaire onderwijs naar het buitenland om daar ervaring op te doen. Het enthousiasme om dit te doen is nog steeds groot, echter vindt een meerderheid van 79% de online-alternatieven die in deze landen geboden worden niet een volwaardig alternatief.

Nuffic laat weten dat het jammer is dat de coronamaatregelen roet in het eten gooien. “Het is zonde. Ook omdat we weten dat een buitenlandervaring studenten veel kan opleveren aan vaardigheden die je voorbereiden op de samenleving en de arbeidsmarkt van de toekomst. Die vaardigheden heb je tijdens en na deze crisis hard nodig”, aldus Nuffic. De organisatie zegt daarom te zoeken naar alternatieven waarmee studenten toch in aanraking kunnen komen met andere culturen en andere manieren van werken.”