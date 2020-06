Studenten ontwerpen mobiele werkplaats om in coronatijd thuis te kunnen knutselen

nieuws

Studenten van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen (IPO) aan de Hanzehogeschool konden door de coronacrisis lang niet in hun werkplaatsen aan de slag met de bouw van ‘mockups’ en prototypen. Maar van de nood werd een deugd gemaakt, want de studenten ontwierpen en bouwden thuis een mobiele werkplaats, geschikt voor een studentenkamer.

Tijdens de zogenaamde ‘intensive week’ van de opleiding kregen de studenten een uitdaging van hun docenten: Ontwerp in 3,5 dag een mobiele- en modulaire thuiswerkplaats voor de IPO-student. Het resultaat beschikt onder andere over een fotostudio, een afzuigingsysteem om eventueel fijnstof af te voeren en een opslagplaats voor gereedschap en materiaal. De mobiele werkplaats kan als bouwpakket in elkaar gezet worden.

De mobiele werkplaats is ontwikkeld voor IPO-studenten die op kamers zitten. Op een kamer is vaak niet veel ruimte en daar is deze mobiele werkplaats speciaal op ingericht. De werkbank kan ook gebruikt worden door studenten van andere opleidingen in Nederland of door kleinbehuisde mensen die graag thuis knutselen.