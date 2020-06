Studenten mogen vanaf september weer in de spits reizen

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Studenten in het mbo, hbo en aan de universiteit mogen vanaf september weer in de spits reizen. Dat melden bronnen in Den Haag aan televisieprogramma Nieuwsuur.

Op dit moment mogen studenten alleen buiten de spits reizen. In de praktijk betekent dit dat zij alleen in een bus en trein mogen stappen tussen 11.00 en 15.00 uur en na 20.00 uur. Vanaf september, met de start van het nieuwe studiejaar, komt deze maatregel te vervallen. Koepelorganisaties in het onderwijs pleiten al langer voor een versoepeling. Doordat studenten nu beperkt mogen reizen levert dat allerlei beperkingen op voor scholen.

Wel is afgesproken dat ondanks dat studenten straks in de spits mogen reizen, hogescholen en universiteiten die bij elkaar in de buurt zitten afspraken gaan maken voor de spreiding van lestijden. Dit voorkomt dat alle lessen tegelijk beginnen en alle studenten dus op hetzelfde moment onderweg zijn. Daarnaast moeten vervoersbedrijven afspraken maken met hbo’s en wo-instellingen.