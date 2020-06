Studenten demonstreren voor heropening universiteitsbibliotheek

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Verschillende studenten hebben zaterdagmiddag gedemonstreerd op het Broerplein voor een snelle heropening van de universiteitsbibliotheek. Door de coronamaatregelen is de UB sinds halverwege maart gesloten.

De actie was opgezet door Studentenorganisatie Groningen, de SOG. De actie bestond uit demonstratief studeren. Op het Broerplein waren diverse tafels op anderhalve meter van elkaar gezet waar de demonstrerende studenten achter zaten te studeren. Met de actie wilde men aangeven dat het zo niet langer kan. De tentamenweek nadert en studenten zitten nu al bijna drie maanden thuis te studeren waarvoor men niet altijd goede faciliteiten heeft. Zo laat de kwaliteit van de WiFi vaak te wensen over, is er weinig ruimte en is er behoefte aan structuur.

De SOG roept de RuG op om het voorbeeld van Amsterdam en Rotterdam te volgen waar de universiteitsbibliotheken al wel geopend zijn.