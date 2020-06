Student start petitie om fitnessgeld terug te krijgen van ACLO

nieuws

foto: Frank de Kleine / Flickr.com

Een student is dinsdag een petitie gestart om geld terug te krijgen van sportcentrum ACLO. Daarover bericht de Ukrant woensdag.

De petitie is inmiddels ruim twintig keer ondertekend. Met de petitie wil men niet het geld voor de basiskaart van de ACLO terugkrijgen maar het zogeheten extra tarief dat betaald is om naar de sportschool te kunnen gaan. Studenten die namelijk willen kunnen fitnessen betalen extra voor een Fitness Card bovenop de ACO-pas die ze hebben. Echter door de coronamaatregelen, waardoor sportscholen halverwege maart hun deuren noodgedwongen moesten sluiten, kon men geen gebruik maken van de sportschool.

De student die de petitie heeft opgestart, Daniel Anadria, begrijpt dat de ACLO er alles aan doet om in coronatijden voor alternatieven te zorgen. Echter zijn die er voor hem als sportschoolgebruiker niet gekomen. Daarnaast is hij verontwaardigd dat het sportcentrum niet of nauwelijks op zijn specifieke geval gereageerd heeft. “Ze lieten me alleen weten dat de ACLO geen geld teruggeeft en dat ze vervangende online lessen hebben. Ik was specifiek lid vanwege de sportschool, dus een online les is voor mij geen vervanging”, zegt Anadria in de Ukrant.

Het sportcentrum laat aan de krant weten begrip te hebben voor de situatie van Anadria. De komende periode worden de afgelopen maanden geëvalueerd. Of dit betekent dat leden met een Fitness Card hun geld terugkrijgen is nog onbekend.