Stoepkrijt op Vismarkt voor hoger minimumloon

Foto: Mirre van de Klok

Leden van vakbond FNV hebben zondagmiddag op de Vismarkt in de stad Groningen met stoepkrijt actiegevoerd voor een hoger minimumloon.

Met het krijt werden verschillende teksten op de stenen van de markt aangebracht. “Het werken aan een goede basis voor onze samenleving is ook, en juist nu tijdens deze coronacrisis, van groot belang”, laat een woordvoerder weten. De vakbond vindt het belangrijk dat er een fatsoenlijk inkomen voor iedereen is. Een minimumloon van veertien euro is daarbij het doel. Nu ligt dit nog op tien euro.

Vergelijkbare acties werden de afgelopen maanden al gehouden in tal van andere steden in het land waaronder Assen, Utrecht en Leiden.