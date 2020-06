“Steentjes, zand en nu werd er een pot appelmoes naar de bus gegooid”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Buschauffeurs van Qbuzz vinden het niet prettig om langs De Kring tussen Groningen en Hoogkerk te rijden. Regelmatig worden bussen van het bedrijf op deze plek bekogeld met materialen.

“Het is heel vaak raak op die plek”, laat een buschauffeur van het vervoersbedrijf aan OOG Tv weten. “Er worden dan dingen naar passerende lijnbussen gegooid. Vaak zijn het steentjes of zand. Dit keer was het een pot appelmoes. Die is door een raam van de bus heengegaan. Niemand raakte gewond maar je schrikt ontzettend en er is flink wat schade die hersteld moet worden.”

De Kring bevindt zich langs de Peizerweg tussen de stalling van Qbuzz en Hoogkerk. Wie achter het vandalisme zit weet de buschauffeur niet. “Dat is ook een taak voor de politie. Mijn boodschap is vooral, doe zulke dingen niet. Je brengt andere mensen in gevaar.”