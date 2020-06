Stationsweg zaterdag weer open voor autoverkeer, bussen bij Hoofdstation vertrekken van normale perrons

Vanaf aanstaande zaterdag vertrekken de bussen vanaf het Hoofdstation weer vanaf hun normale haltes. Vanaf deze dag wordt ook de Stationsweg weer opengesteld voor autoverkeer.

De afsluiting van de Stationsweg en de gewijzigde vertrekhaltes werden op 4 juni ingevoerd in verband met het coronavirus. Door de invoering van de landelijke ov-maatregelen en het beperkte aantal reizigers is de spreiding van de haltes en daarmee ook de stremming van de Stationsstraat.

Zaterdag 27 juni gaat de Stationsweg weer open voor autoverkeer. De weg was vanaf 4 juni afgesloten, omdat de gemeente bushaltes had verplaatst. Reizigers konden op deze manier anderhalve meter afstand tot elkaar bewaren. Vanaf zaterdag 27 juni is de stationsweg weer open. pic.twitter.com/fgD4t07Bgf

— Gemeente Groningen (@gem_groningen) June 26, 2020