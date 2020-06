Stationsweg weer open voor het verkeer

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Stationsweg is zaterdag weer open voor al het verkeer. De afgelopen weken was de straat voor het Hoofdstation afgesloten vanwege de coronamaatregelen.

De weg werd op 4 juni afgesloten voor het doorgaande verkeer. Reden was dat de gemeente verschillende bushaltes verplaatst had naar de Stationsweg. Hierdoor ontstond er meer ruimte waardoor reizigers makkelijker anderhalve meter afstand tot elkaar konden bewaren. Omdat de afgelopen weken is gebleken dat weinig mensen met de bussen en de treinen reizen wordt de situatie weer teruggedraaid.

Dat het rustiger is komt enerzijds omdat veel mensen thuis werken en anderzijds omdat de zomervakanties zijn aangebroken. De maatregel betekent ook dat bussen vanaf zaterdag weer vanaf hun oude plek vertrekken.