Stadsstrand alsnog aangelegd

De gemeente heeft het stadsstrand bij DOT langs het Oosterhamrikkanaal alsnog aangelegd. Later dan eerdere jaren.



Normaal gesproken komen de drie vrachtwagens met zand rond Koningsdag voorrijden. Maar door de coronacrisis besloot de gemeente dit jaar te wachten. Nu het virus wat geluwd is en in de buitenlucht moeilijker overdraagbaar lijkt, is alsnog groen licht gegeven. De gemeente handhaaft wel op 1,5 meter afstand bewaren op het strand.

Nieuw is dat de pontons waarop de gesloopte CiBoGa-boot rustte van de overkant van het kanaal naar het strand verhuizen zodat daar extra ligruimte ontstaat. Dit gebeurt over enkele weken. Tot die tijd mag je geen gebruik maken van de pontons.

Overigens kun je ook weer tussen DOT en de bouwkeet over de Bloemsingel fietsen. Het pad tussen het strand en DOT is sinds afgelopen dinsdag alleen bestemd voor voetgangers.

Met de heropening van het stadsstrand zal de druk op het Noorderplantsoen vermoedelijk weer af gaan nemen. Dat wordt nog versterkt door het alcoholverbod dat in dat park gaat gelden.