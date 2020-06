Stadspark Live gaat ook volgend jaar niet door

nieuws

Stadspark live

Het festival Stadpark Live is voorlopig helemaal van de baan. Vanwege de coronacrisis werd het verplaatst naar volgend jaar. Dat gaat ook niet door.

De organisatie zegt dat Stadspark Live enige jaren nodig heeft om er te staan. Zowel financieel als qua aankleding. Dat is door de huidige coronacrisis onmogelijk.

“Omdat we jullie in deze tijd niet het verzorgde festival kunnen garanderen zoals jullie het vorig jaar hebben ervaren, gelasten we Stadspark Live in 2021 af”, schrijft de organisatie. “Als de corona-rook is opgetrokken zullen we er alles aan doen om Stadspark Live een vervolg te geven”.

Onder meer Iggy Pop, Kensington en Rag ‘n’ Bone Man stonden dit jaar op het programma. Vorig jaar kwamen er 25 duizend mensen op de eerste editie van Stadspark Live af.