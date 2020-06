Stadse brandweerduikers assisteren bij dodelijk waterongeluk Ter Apel

nieuws

Foto: Julian Spa & Marc Dol - 112groningen.nl

Duikers van brandweer Stad hebben vrijdag aan het einde van de middag geholpen bij een reddingsactie in zwemplas Moekesgat in Ter Apel. De hulp mocht echter niet baten.

De melding van een persoon te water kwam rond 16.50 uur bij de hulpdiensten binnen. In eerste instantie werd de brandweer van Ter Apel en de duikers van brandweer Emmen ter plaatse gestuurd alsook een ambulance, verschillende politie-eenheden en het Mobiel Medisch Team, het MMT. Even later bleek dat veel meer hulp nodig was waarop ook de duikers uit Assen en van brandweer Stad werden opgeroepen. Een half uur na het arriveren van de duikers wist men het slachtoffer te lokaliseren. Er is nog gepoogd te reanimeren, maar dit mocht niet meer baten.

Aanvankelijk was men in de veronderstelling dat er meer mensen in het water in de problemen waren geraakt. “Meerdere mensen waren in het water gesprongen om het slachtoffer uit het water te halen”, vertelt een politiewoordvoerder. “Onder hen omstanders maar ook verschillende politieagenten. Hierdoor is wat verwarring ontstaan maar uiteindelijk gaat het om één slachtoffer.” Hoe deze persoon in de problemen kon geraken wordt onderzocht. Voor de hulpverleners en omstanders wordt opvang geregeld.