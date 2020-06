Stad als kraamkamer voor flinke regen- en onweersbui

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De stad Groningen heeft zondagmiddag als kraamkamer gediend voor de ontwikkeling van een forse regen- en onweersbui. De bui ging gepaard met flink wat regen in de zuidelijke wijken.

De bui ontstond om 12.30 uur precies boven de stad Groningen. Tot 13.30 uur bleef het zich ontwikkelen tot een forse bui waarbij het optimaal kon profiteren van de aanwezige ingrediënten. De luchtvochtigheid is hoog, de temperatuur ligt boeven de 23 graden en het is nagenoeg windstil. “Het plenst behoorlijk”, vertelt fotograaf Mike Weening van Weening Fotografie om 14.00 uur. “In eerste instantie werd de lucht steeds donkerder, vervolgens werd het steeds benauwder en nu plenst het al enige tijd. Hier in Corpus den Hoorn kan het water al moeilijk weg komen en staat mijn tuin blank.” Behalve regen zat er op de bui ook wat onweer.

Vanwege de regen- en onweersbuien heeft het KNMI code geel afgekondigd. De waarschuwing geldt tot komende nacht 02.00 uur.

Een animatie van de ontwikkeling van de bui boven de stad Groningen is hier te zien

Mike Weening maakte een aantal foto’s van de regen