SS-ers Scholtenhuis met list van Schiermonnikoog gelokt

Duitse militairen lopen op de Grote Markt. Op de achtergrond het Scholtenhuis, tijdens de oorlog zonder twijfel het meest gevreesde gebouw in de provincie als onderkomen van de Sicherheitsdienst en Sicherheitspolizei. Fotograaf onbekend, collectie Groninger Archieven

Het laatste stukje Nederland is komende week 75 jaar bevrijd. Weken later dan de rest. In die weken zat Schier opgescheept met SS-ers van het Groningse Scholtenhuis.



Toen heel Nederland al bevrijd was, zat Schiermonnikoog opgescheept met beruchte SS-ers van het Groningse Scholtenhuis, die op de vlucht waren. Het lukte uiteindelijk de groep met een list weer van het eiland te krijgen. Lees het hele verhaal hier.

Schiermonnikoog werd het laatste stukje Nederland dat 75 jaar geleden, op 11 juni, is bevrijd. Dat wordt de komende week herdacht.

Op 11 juni a.s. om 9.00 uur kan men via Facebook “meelopen” van de Wassermannbunker naar oorlogsbegraafplaats Vredenhof. Omrop Fryslân zendt 11 juni van 15:30 tot 16:55 uit vanaf Schier. Ooggetuigen vertellen en er zijn filmbeelden uit de oorlogstijd.