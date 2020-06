Speeltuincentrale zoekt vrijwilligers voor zomeractiviteiten

nieuws

Foto: Jantje Beton

Omdat veel kinderen deze zomer niet op vakantie gaan, organiseert de Speeltuincentrale in de zomermaanden op zeven plekken in de Stad activiteiten voor kinderen. Om dit in goede banen te kunnen leiden, is de organisatie op zoek naar vrijwilligers.

Zeven speeltuinen worden deze zomer omgetoverd tot een echt vakantieoord met zand, water en veel zomerse activiteiten. De activiteiten worden samen met de wijk bedacht, aangeboden en begeleid door enthousiaste jongeren. In een groepje gaan de jongeren met elkaar het programma uitvoeren tijdens de speelmiddagen. Na de uitvoering van de activiteiten krijgen de jongeren de kans om met een gezellige groep te blijven slapen op de camping.

Vanwege het coronavirus zullen de activiteiten dit jaar wellicht in iets aangepaste vorm plaatsvinden. De activiteiten worden samen met de gemeente Groningen, Jantje Beton en de verschillende buurt- en speeltuinverenigingen georganiseerd.

De Speeltuincentrale is specifiek op zoek naar jongeren tussen de 14 en 24 jaar, die naast het begeleiden van de kinderen activiteiten willen bedenken en organiseren. Ook vrijwilligers met een EHBO-diploma, Corona-Stewards of mensen die hand- en spandiensten willen verrichten, kunnen zich aanmelden. Dat kan door een mail te sturen naar info@speeltuinengroningen.nl of te bellen met 050-313 55 67.