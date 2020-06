Spatschermen voor de zangers, maar in het Viadukt wordt weer gerepeteerd

nieuws

Foto Andor Heij. Viadukt.

Looplijnen in de gangen, kruizen op de vloeren van de oefenruimtes en spatschermen voor de zangers. Alles tegen corona, maar in het Viadukt aan de Euvelgunneweg kan sinds deze week wel weer gerepeteerd worden.

door Andor Heij

“Ik had ontzettend veel zin in om weer te beginnen”, aldus Edwin, één van de beheerders van het Viadukt en zelf muzikant. Hij had de sociale contacten erg gemist. “Maandag kwamen er maar zes mensen en ik kreeg ook geen telefoontjes. Dat was best teleurstellend, maar het was natuurlijk ook Tweede Pinksterdag”. Dinsdagavond had het Viadukt meer aanloop en kon hij met iedereen bijpraten. “Er zijn nu vijf bands en 23 mensen binnen”, zegt Edwin. Hij denkt dat niet iedere band staat te springen om weer te gaan repeteren vanwege de cronacrisis. “Ik ben benieuwd hoe het zich hier verder gaat ontwikkelen. Voorlopig kan er nog niet opgetreden worden en ik kan me voorstellen dat sommige bands het de komende tijd nog even aankijken”.

In het Viadukt zijn allerlei anti-corona maatregelen genomen waarbij de tien grote spatschermen in de diverse repetitieruimtes het meest opvallend zijn. Er mag ook maar één persoon zingen. “Dat hebben we besloten na de coronagevallen bij koren”, aldus Edwin. “Je weet niet precies hoe het zit, maar we hebben de schermen voor alle zekerheid op het laatste moment toch maar gemaakt”. Er is meer onzekerheid over het virus. Het Viadukt worstelt namelijk ook nog met de vraag wat de beste ventilatie is voor de diverse ruimtes in het gebouw. Een goede ventilatie kan de verspreiding van het virus voorkomen volgens diverse onderzoeken.

Ook de kruizen op de vloer zijn opmerkelijk. “Daarmee willen we een indicatie geven wat anderhalve meter afstand is”, zegt Edwin. “Wat de muzikanten daarmee doen in hun ruimte is hun eigen verantwoordelijkheid. Hoe zet een drummer bijvoorbeeld precies zijn drumstel neer”, aldus Edwin. “We staan maximaal vijf mensen toe in de negen lege repetitieruimtes. In één ruimte is plek voor zes mensen. Dat is een backlineruimte die we leeg gemaakt hebben. De andere ruimte met backline blijft voorlopig dicht”.

Wat ook dicht blijf is de bar: “Je kunt er drinken halen, maar er mag maar één persoon in. Het is een afhaalgelegenheid”, zegt Edwin. “Ik kreeg al veel vragen van de vrijwilligers die normaal achter de bar staan, maar eerst doen we het zelf. Het is voor ons ook allemaal nieuw. We zijn aan het proefdraaien. De bar is ruim genoeg om allemaal zitjes te maken. Misschien gaan we de bar over een week of over twee weken wel weer openen, maar dat willen we eerst allemaal goed bekijken”.

Buiten kunnen de muzikanten wel met elkaar bijpraten, zegt Edwin. “Daar is ruimte genoeg. We hebben er een terras gemaakt waar iedereen ruim afstand van elkaar kan houden”.

De muzikanten zijn uiteraard blij dat ze weer samen kunnen spelen. “Het was echt heerlijk om hier weer naar toe te gaan”, zegt de één. “Het begon de laatste tijd toch echt weer te kriebelen”, zegt een ander. Maar het doel om te repeteren voor optredens lijkt vanwege de coronapandemie de komende tijd een utopie: “We hebben in het najaar nog wat staan, maar of het door gaat…. Ik heb er een hard hoofd in”.

Even na 23.00 uur verlaten de muzikanten het Viadukt. Edwin nog niet. Hij trekt plastic handschoenen aan en pakt een desinfectiemiddel en glimlacht: “Ik voel me de laatste tijd meer een schoonmaker dan een beheerder”.