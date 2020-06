SP: ‘Gemeentelijk geld voor zwakkere inwoners bleef vorig jaar op de plank liggen’

nieuws

De gemeenteraadsfractie SP houdt het gemeentebestuur verantwoordelijk voor het niet besteden van miljoenen euro’s binnen het sociale domein. Dat is volgens de fractie niet te rijmen met verschillende doelen die niet zijn behaald.

Volgens de fractie blijkt uit de financiële verantwoording van 2019 dat het college in 2019 2,7 miljoen overhield bij Wmo. 1,5 miljoen euro op de maatschappelijke opvang en 3,2 miljoen euro op het programma Werk In Zicht. Dat zijn volgens de SP gebieden waar mensen het hardst ondersteuning en hulp nodig hebben. “De wethouder kan zich wel neerleggen bij zijn financieel-technische uitleg, maar wij hebben de plicht om de levensstandaard van onze bewoners op peil te houden, zo schrijft SP-raadslid Bob de Greef. “Dat dit niet lukt, blijkt uit de positie van Groningen als een van de armste steden in het land.”

De fractie vind dat het daarom dit jaar anders moet. De fractie stelde woensdag, tijdens de gemeenteraadsvergadering, voor om een solidariteitsfonds op te richten om de gevolgen van de Coronacrisis te kunnen opvangen. Ook vindt de fractie dat de ambities van de coalitie flink moeten worden gematigd.