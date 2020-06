SP demonstreert digitaal: “Online massa tonen!”

De gemeenteraadsfractie van de SP in Groningen gaat donderdagavond voor het eerst een digitale actiebijeenkomst organiseren voor huurders die het niet eens zijn met de voorgenomen huurverhoging van de sociale woningcorporaties.

“Ik mis het persoonlijk heel erg, het langs de deuren gaan en met bewoners praten. Maar omdat het nu echt niet anders kan, doen we het via deze weg, via de digitale omgeving van ZOOM”, aldus SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk. “Maar we hebben al heel veel aanmeldingen voor het huurdersoverleg dus ik heb er heel veel zin in.”

Dijk vind het jammer dat echt vergaderen en actie voeren in deze periode niet mogelijk is, maar benadrukt dat fysieke acties in deze periode ook wenkbrauwen doet fronzen, bijvoorbeeld van zorgmedewerkers: “Wat we proberen te doen is een goede mengeling vinden van wat kan en wat effectief is. Massa tonen door online protest en daarnaast een goede manier vinden om die massa ook fysiek uit te beelden.”

De SP hoopt dat ook digitale protestbijeenkomsten effectief kunnen zijn. Zeker ook als de partijen waartegen het protest gericht is, zich open stellen om de digitale protestacties bij te wonen. “Hoogstwaarschijnlijk komt er bijvoorbeeld een landelijk digitaal actiemoment waarbij we minister Ollongren hebben uitgenodigd om aanwezig te zijn. We hopen dat mensen zoals zij ook echt gaan meedoen en niet laf te zijn en weg te duiken.”