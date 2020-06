‘Soort-zoekt-soort’ onder internationale studenten zorgt voor lagere sociale tevredenheid

nieuws

Uit een onderzoek van de Groninger Studentenbond (GSb) blijkt dat internationale studenten een lagere sociale tevredenheid rapporteren dan studenten uit eigen land. Internationale studenten met gemixte sociale kringen en/of met gemixte woonsituaties hebben daarentegen de hoogste sociale tevredenheid.

Het onderzoeksbureau nam de afgelopen zes maanden een grootschalige online vragenlijst af en interviewde studenten over de belevingen van en over internationale studenten en hun integratie in de Groningse studentencultuur. Meer dan de helft van de internationale studenten gaan het meeste om met studenten met hun eigen achtergrond in sociale en academische contexten. Ondanks dat veel studenten dit niet “slecht” vinden, zijn de neveneffecten voor internationale studenten van dit fenomeen te voelen, aldus het onderzoek.

Minder interactie leidt tot problemen met je thuis voelen, kamernood in een ‘Dutch only’ milieu, mindere baankansen en discriminatie. Studenten die wel omgaan met internationale en Nederlandse studenten (‘mixed social circles’) noteren een hogere sociale tevredenheid. Het hebben van gemixte vriendengroepen, huizen en interacties met Nederlandse studenten is positief voor geborgenheid, studieresultaten en psychische gezondheid van internationale studenten.

De GSb adviseert daarom om Nederlands-lessen verspreid over de hele dag aan te bieden, tweetalige communicatie in alle academische evenementen en instanties en het stimuleren van multiculturele interactie tussen Nederlandse en internationale studenten.