Sociale onderneming Vanhulley verkoopt mondkapjes op Hoofdstation

Voor iedereen van 13 jaar en ouder is het sinds maandag verplicht om in het openbaar vervoer een mondkapje te dragen. Vanhulley staat daarom vanaf vandaag elke dinsdag- en vrijdagochtend op het Hoofdstation om herbruikbare mondkapjes te verkopen.

De mondkapjes zijn gemaakt door vrouwen zonder opleiding, die op deze manier werkervaring kunnen opdoen. Ze worden gemaakt van oud katoen. Medewerkster Hanadi vindt het een leuke ervaring om haar mondkapjes te verkopen. “Werken bij Vanhulley is heel leuk. Ik heb daar veel dingen geleerd: de Nederlandse taal en ook hoe ik moet naaien. Dat had ik bijna nooit gedaan. Via Vanhulley kan ik ook aan het Noorderpoort studeren.”

Jolijn Creutzberg, de oprichtster van Vanhulley, is erg blij dat ze op het station mogen staan. “Wij hebben een groep van vijftien vrouwen elk jaar die we begeleiden, eigenlijk een stapje richting de arbeidsmarkt of richting financiële onafhankelijkheid. En die hebben we een jaar lang bij ons onder onze hoede met een programma waarbij ze hun Nederlands verbeteren, scholing krijgen, werkervaring opdoen, gewoon weer structuur krijgen. Het is na een periode waarin ze heel veel binnen hebben gezeten en niet aan de slag konden, gewoon echt een ontzettend leuke manier om weer eventjes de draad op te pakken. Dat is voor ons eigenlijk het belangrijkste.”

Klanten kunnen ook doneren voor een goed doel dat ze hebben opgezet. “Dat is voor een laptop voor onze vrouwen. We merken dat ze niet allemaal een computer thuis hebben waardoor ze het huiswerk dat ze bij de entree-opleiding van het Noorderpoort College wel krijgen, en dat doen ze gedurende dat jaar dat ze bij ons zijn. Daar hebben ze vaak een laptop voor nodig en als we dat nou bij elkaar sparen dan kunnen we een mooie werkplek inrichten op ons atelier waar dan een mooie nieuwe laptop staat. Daar kunnen mensen dus een bijdrage aan leveren, maar dat is natuurlijk helemaal vrijwillig.”

De mondkapjes verkopen ze elke dinsdag- en vrijdagochtend van 08:30 tot 12:30 op het Hoofdstation.