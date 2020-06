‘Snotterende kinderen moeten gewoon naar opvang kunnen’

nieuws

Snotterende kinderen in de leeftijd tot vier jaar moeten gewoon naar het kinderdagverblijf kunnen. Daarvoor pleit de Nederlandse Vereniging voor Infectieziektebestrijding, het NVIB, maandag.

Het NVIB krijgt bij haar oproep steun van de vereniging voor jeugdartsen, de AJN. Op dit moment zijn jonge kinderen met een loopneus of een kuchje niet welkom. Terwijl zulke klachten juist erg vaak voorkomen bij kinderen. Kinderen met verkoudheidsklachten zijn op dit moment alleen welkom op kinderdagverblijven als ze negatief getest zijn op het coronavirus of als ze hooikoorts hebben. Echter is een coronatest voor kinderen erg onaangenaam of zelfs traumatiserend zeggen de NVIB en AJN. Een arts moet met een wattenstaafje diep de neus in en ook moet een kweek uit de keel worden gehaald wat soms de neiging opwekt tot kokhalzen.

De verenigingen roepen het kabinet op om het testbeleid aan te passen en om snotterende kinderen niet langer te weren aan de poorten van kinderdagverblijven. Een uitzondering moet er komen als er in de directe omgeving van het kind volwassenen zijn met COVID-19 klachten, dan zouden kinderen niet welkom mogen zijn.