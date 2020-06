Vijf auto’s betrokken bij verkeersongeluk op A7: snelweg weer deels open

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagmiddag op de A7 tussen Groningen en Hoogezand zijn meerdere voertuigen op elkaar gebotst. De snelweg is enige tijd dicht geweest. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 12.50 uur tussen Westerbroek en Foxhol. “Het gaat in ieder geval om vijf personenauto’s die op elkaar gebotst zijn”, vertelt Ten Cate. “Hulpdiensten zijn inmiddels ter plaatse. Behalve de politie staat hier ook een ambulance. Ambulanceverpleegkundigen hebben verschillende mensen gecontroleerd maar niemand hoeft mee naar het ziekenhuis.” Aanvankelijk werd de volledige weg richting Hoogezand afgesloten. “Inmiddels is er weer een rijbaan open”, laat Ten Cate even voor 13.30 uur weten.

Door het ongeluk staat er een lange file. Volgens de Verkeersinformatiedienst staat er rond 13.20 uur drie kilometer file tussen knooppunt Euvelgunne en Foxhol.

Later meer.