Snelweg A28 richting Hoogeveen twee weekenden dicht

nieuws

Foto: Rick van der Velde

De snelweg A28 is de komende weken twee weekenden dicht vanwege werkzaamheden. Dat laat Rijkswaterstaat vrijdagochtend weten.

Het gaat om het tweede (12 tot en met 15 juni) en derde weekend (19 tot en met 22) van juni waarbij Rijkswaterstaat grootschalig onderhoud gaat uitvoeren tussen Assen-Noord en Assen-West. Als gevolg hiervan is de rijbaan van de A28 in de richting van Hoogeveen afgesloten voor het wegverkeer. Verkeer vanuit Groningen richting Meppel wordt omgeleid via de A27 en de A32. Automobilisten naar Hoogeveen worden omgeleid via de N34 en de N33. De omleidingsroutes worden met gele borden aangegeven.

Bij de werkzaamheden gaat onder andere het asfalt vervangen worden en worden de voegen van de brug Asserwijk aan gepakt. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden uitgesteld worden. Mocht dit gebeuren dan communiceert Rijkswaterstaat dit tijdig.