Slechte lucht vooral in namiddag en vroege avond

Tot en met vrijdag is er kans op smog door ozon. Naar verwachting is de luchtkwaliteit dan “slecht”. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven.



Dit advies geldt voornamelijk in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is. Vanwege een westelijke wind en de kans op buien zullen de ozonconcentraties vanaf zaterdag lager zijn. Naar verwachting wordt de luchtkwaliteit dan beter.

In Groningen zijn twee meetsstations. Bij de Europaweg is de luchtkwaliteit rond 16.00 uur matig. Het andere bij Nijensteinheerd geeft aan dat de kwaliteit daar onvoldoende is.

Kijk hier voor de actuele situatie: https://www.luchtmeetnet.nl/