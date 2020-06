Slagbomen Berlagebrug willen niet omhoog

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Door een storing waren er zaterdagavond problemen met de Berlagebrug. Een aantal slagbomen wilden niet meer omhoog.

“De problemen begonnen in het begin van de avond”, vertelt fotograaf Joey Lameris van 112groningen.nl. “Het betreft de beide slagbomen over het fietspad die omlaag bleven staan. Hierdoor konden fietsers en voetgangers niet over de brug. Zij moesten omrijden of moesten via de autoweg om de slagbomen te passeren.” Na een tijdje ging één van de slagbomen vanuit het niets weer omhoog. De laatste bleef echter gesloten. “Rond 20.30 uur arriveerde een monteur om de storing op te lossen.”

De Berlagebrug bevindt zich tussen de Sontweg en het Damsterdiep. Hoe het probleem kon ontstaan is onbekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.