Sheyi Adetunji tekent contract voor hoofdmacht Donar

Sheyi Adetunji blijft langer bij Donar. De 1.89m lange pointguard speelde vorig jaar ook al in de hoofdmacht als jeugdspeler. Komend seizoen is de 20-jarige contractspeler bij Heren 1 en daarmee de negende speler voor het team van Ivan Rudež.

Donar is lovend over Abetunji. Volgens de club leverde hij het afgelopen seizoen een uitstekende prestatie in zijn dubbelrol. “Ook op het niveau van de DBL kon hij zich een aantal malen succesvol aan het publiek tonen”, zo schrijft de club.

Komend seizoen is de 20-jarige dus contractspeler bij Heren 1. Hij is daarmee de negende speler onder contract. Shane Hammink, Thomas Koenis, Leon Williams, DaVonté Lacy, Jarred Ongungbemi-Jackson, Kjeld Zuidema, Nesta Agasi en Will Moreton gingen hem voor.